ضربة موجعة للاحتلال.. فيديو للحظة إسقاط حزب الله طائرة إسرائيلية بصاروخ

نشر حزب الله اللبناني مشاهد من عملية إسقاط مسيرة من نوع هيرمز 900 كوخاف في الأجواء اللبنانية.

وأظهر الفيديو اشتعال المسيرة وسقوطها بعد أن رصدها حزب الله واستهدفها.

وحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، تعد هرمز 900 هي طائرة إسرائيلية من دون طيار متوسطة الحجم ومتعددة الحمولة، مصممة للمهمات التكتيكية في الارتفاعات المتوسطة ومدة التشغيل الطويلة.

ويمكن للطائرة العمل 30 ساعة في الجو، وتصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 30,000 قدم.

وتعد مهمة الطائرة الرئيسية هي المراقبة والتنصت وترحيل الاتصالات. باع جناح الطائرة 15 مترًا ووزنها 970 كجم، مع إمكانية تحميل حمولة يبلغ وزنها 300 كلج.