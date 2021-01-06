الأربعاء، 06-01-2021
11:41 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق ،جورج دبليو بوش ، أنه سيحضر حفل
تنصيب جو بايدن
في واشنطن في 20 يناير الجاري .
وأضاف فريدي فورد ، في تغريدة علي " تويتر
" أن الرئيس و السيدة
بوش ينتظران بفارغ الصبر العودة إلي الكابيتول لحضور مراسم أداء الرئيس بايدن
ونائبه الرئيس هاريس اليمين الدستورية .
ولفت إلي، بوش، الرئيس الثالث و الأربعين للولايت المتحدة هنأ بايدن
علي
فوزه في الانتخابات منذ الثامن من نوفمبر ، مشيرا إلي أنه سيكون حفل أداء اليمين
الثامن الذي يحضره .
جدير بالذكر أن بوش هو الرئيس الجمهوري السابق الوحيد الذي ما زال علي قيد
الحياة .