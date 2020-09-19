ضجة كبيرة في السعودية بسبب واقعة تحرش مثيرة

السبت، 19-09-2020
07:08 م
الطيب حسين
أثارت مشاجرة اندلعت بين فتاة وشاب تحرش بوالدتها في مكان عام بالعاصمة السعودية
الرياض ردود أفعال واسعة بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول ناشطون على نطاق واسع مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف جوال يوثق فتاة تندفع نحو شاب وتقوم بضربه وتصرخ عليه، بينما يحاول هو الدفاع عن نفسه، قبل أن يتدخل حارس أمن تواجد في المكان للتفريق بينهما.
وقال مغردون سعوديون عبر صفحاتهم في "تويتر" إن الحادث وقع في منطقة "يو ووك" للتسوق شمال الرياض، مشيرين إلى أن الشاب تحرش بوالدة الفتاة بادئ الأمر، ما دفع بطلة الفيديو للهجوم عليه دفاعا عن أمها.
وأثار الحادث ضجة واسعة بين السعوديين وأعرب كثير من الناشطين عن تعاطفهم مع الفتاة ووالدتها وطالبوا بالقبض على الشاب ومعاقبته، فيما انتقد آخرون تكرار حوادث تحرش مماثلة في المكان، ودعوا إلى تواجد أكبر لدوريات أمن راجلة في هذه المنطقة، التي تستقطب عددا كبيرا من المتسوقين ومن الجنسين.