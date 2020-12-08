ضجة كبيرة.. رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه الشكر للموساد(فيديو)

الثلاثاء، 08-12-2020
12:08 م
المصريون
في واقعة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مغردين مقطع
فيديو يظهر لحظة رفع
علم إسرائيل فى وسط العاصمة الإيران
ية طهران
وتوجيه الشكر
لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
ورفع
علم إسرائيل على جسر مشاة في حي طهران
بارس شرقي العاصمة، ومكتوبا
تحته بالإنجليزية "شكرا أيها الموساد" وذلك بعد مرور 10 أيام على اغتيال
العالم النووي محسن فخري زاده، واتهام الحكومة الإيران
ية لإسرائيل بالمسؤولية عن
العملية.
ونشر ناشطون فيديو، قالوا إنه صور في إيران
، ويظهر تمزيق صورة كبيرة للعالم
النووي الإيران
ي محسن فخري زاده في إحدى المناطق ولم يتسن التأكد من صحة ما تداوله ناشطون معارضون للنظام
الإيران
ي.
وجرى اغتيال فخري زاده الجمعة 27نوفمبر في مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق
طهران
.