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بالرغم من دعوات التقشف..

ضجة في تركيا بسبب زيادة ميزانية الرئاسة لـ 4 مليار ليرة

اردوغان
اردوغان
 
الأربعاء، 25-11-2020 09:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت موازنة الحكومة التركية الجديدة لعام 2021 ضجة في تركيا ، بسبب اقتراح بزيادة راتب الرئيس رجب طيب أردوغان بما يعادل 3 أضعاف راتبه .
و أشارت صحيفة " زمان " التركية إلي أن مقترح الموازنة يضمن زيادة راتب الرئيس إلي 88 ألف ليرة إلي جانب زيادة الموازنة المخصصة لإدارة الرئاسة إلي 886 مليون ليرة ليصل الإجمالي إلي 4 مليار و 39 مليون و 453 ألف ليرة .
و قال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض فيالبرلمان ، أوزجور، أوزيل ، علي صفحته علي " تويتر"  أن مشروع الموازنة الجديدة يزيد راتب أردوغان بنسبة 5.3%  ليصبح 88 ألف ليرة أي ما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور ويطالبون المواطن بالصبر والتقشف.
يأتي ذلك في ظل تراجع الليرة التركية بما يصل إلي 2% إلي أكثر من 8 ليرات مقابل الدولار الأمريكي .
 

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