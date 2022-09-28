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ضجة في السعودية.. مشاجرة حامية بالأيدي بين 6 رجال ونساء (فيديو)

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الشرطة السعودية
Native
Teads
الأربعاء، 28-09-2022 03:30 م

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين 3 نساء و3 رجال، فيما كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة.

وأعادت الوزارة، عبر حسابها بموقع سناب شات، نشر مقطع الفيديو الخاص بالمشاجرة، مع إخفاء وجوه المشاركين فيها، وعلقت بالقول: "قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم في أحد المرافق العامة".

وأضافت الداخلية السعودية في بيانها: "تبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف سابق وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".
شاهد الفيديو من هنا :
 

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