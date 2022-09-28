ضجة في السعودية.. مشاجرة حامية بالأيدي بين 6 رجال ونساء (فيديو)
الشرطة السعودية
Native
Teads
الأربعاء، 28-09-202203:30 م
ضجت مواقع
التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين 3 نساء و3 رجال،
فيما كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة.
وأعادت
الوزارة، عبر حسابها بموقع سناب شات، نشر مقطع الفيديو الخاص بالمشاجرة، مع إخفاء
وجوه المشاركين فيها، وعلقت بالقول: "قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين
و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم في
أحد المرافق العامة".
وأضافت
الداخلية السعودية في بيانها: "تبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب
خلاف سابق وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة
العامة".
شاهد الفيديو من هنا :