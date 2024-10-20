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ضجة في السعودية.. طالب يتعرض لاعتداء جنسي على يد اثنين من معلميه

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الأحد، 20-10-2024 01:52 م

 

أعلن الأمن العام في السعودية بدء التحقيق في ادعاء طفل تعرضه للاعتداء الجنسي على يد معلميه.

وقال الطفل الذي يدرس في المرحلة الابتدائية، انه تعرض لاعتداء جنسي من اثنين من معلميه.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر حسابه على "إكس"، الجمعة: "شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة التعليم ومركز الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تباشر ادعاء طفل تعرضه للاعتداء".

وعلى منصة "إكس"، تداول مستخدمون سعوديون منشورات تزعم تعرض "طفل لاعتداء جنسي على يد معلميه في مدرسة ابتدائية".

وروى الطفل في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ما وصفه باعتداء اثنين من المعلمين عليه. وقال الطفل إن المعلمين يدعيان: "م. أ" و"ي. ع".

وأصدر الأمن العام بيان ثان لاحق، أكد فيه أنه بعد التحقيق في الواقعة من قبل 4 جهات مختصة لم يثبت صحة الواقعة.

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