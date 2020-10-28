الأربعاء، 28-10-202011:01 صمتابعات- أمينة عبد العال
أثار هاشتاج " إلغاء نظام الكفالة " ضجة علي مواقع التواصل
الاجتماعي بالرغم من نفي وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية كافة الأنباء التي تم تداولها عن
هذا الأمر .
و أشار الهاشتاج الكثير من
التساؤلات علي مواقع التواصل حول الآلية البديلة لإلغاء نظام الكفالة ومدي انعكاس
القرار علي الاقتصاد وزيادة العمالة .
جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت الأنباء
التي ترددت علي وسائل التواصل الاجتماعي حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية
العمالية في المملكة العربية السعودية ، لافتة إلي أن الموارد البشرية تعمل علي
العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل وسوف يعلن عنها فور جاهزيتها .