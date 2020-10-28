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ضجة علي مواقع التواصل بسبب " إلغاء نظام الكفالة "

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 28-10-2020 11:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثار هاشتاج " إلغاء نظام الكفالة " ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من نفي وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية  كافة الأنباء التي تم تداولها عن هذا الأمر .
 و أشار الهاشتاج الكثير من التساؤلات علي مواقع التواصل حول الآلية البديلة لإلغاء نظام الكفالة ومدي انعكاس القرار علي الاقتصاد وزيادة العمالة .
جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت الأنباء التي ترددت علي وسائل التواصل الاجتماعي حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة العربية السعودية ، لافتة إلي أن الموارد البشرية تعمل علي العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل وسوف يعلن عنها فور جاهزيتها .
 

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