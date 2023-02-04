السبت 04 فبراير 2023
توقيت مصر 22:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

القضاء ينظر دعوى وقف قرار تغيير ديانة "الطفل شنودة" للإسلام

عمرو أديب يتوقع أشياءً غريبة ستحدث قريبًا: ناس ماتت هترجع تاني!

ضجة سعودية يفجرها مسؤول سابق بـ"الأمر بالمعروف" بسبب النقاب: ليس من الدين

الشامخ أبو خالد.. سبب وفاة المغرد السعودي راكان القحطاني بشكل مفاجئ

سعر الدولار اليوم في البنوك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية

النيابة تأمر باستخراج فتاة من القبر بعد دفنها بـ 40يومًا

العثور على رجل أعمال عربي ميتًا داخل غرفة نومه في فندق شهير بالقاهرة

أمير مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف مفاجآت

يطلب تطليق زوجته: بتخوني مع ابن الجيران بعلبة "زبادو بالفراولة"

3 نساء يقتحمون غرفة العناية المركزة على حلمي بكر ويحدثون أزمة (فيديو)

ADS
 

ضجة سعودية يفجرها مسؤول سابق بـ"الأمر بالمعروف" بسبب النقاب: ليس من الدين

1380210
أحمد الغامدي
Native
Teads
السبت، 04-02-2023 11:34 ص


أثار المسؤول السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد بن قاسم الغامدي، الجدل بشأن «نقاب المرأة».

وقال الغامدي إن «النقاب عادة متوارثة وليس من الدين وكشف المرأة وجهها وكفيها ليس بمحرم».

ورد عليه أحد المستخدمين بالقول «زوجات الرسول.. لم يكشفن وجوههن وهم أمهات المؤمنين».

وأوضح الغامدي في رده على بعض الأسئلة المتعلقة بالنقاب والحجاب في الشرع قائلا «لم يؤمر عامة النساء بالحجاب، إنما شرع الحجاب لأمهات المؤمنين».

وعلق أحد المستخدمين قائلا: «بما أنه أمرت به (الحجاب) نساء النبي فهو عبادة لهن أليس كذلك وهذا ينفي أنه عادة كما تزعم».

وأضاف الغامدي أن «النقاب عادة ولم ترد مشروعيته أو الحق عليه في الدين، أما الحجاب فهو شيء آخر هو الستر الذي يمنع رؤية من خلفه وليس وصفا للباس المرأة».
 

إقرأ ايضا

2018_11_20_7_1_54_323

أمير مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف مفاجآت

تنزيل (1)

فاجعة بالسعودية.. مصرع 7 من أسرة واحدة حرقًا

تنزيل

عراقية تستدرج جزائرية ثم تقتلها لسبب لا يخطر على بال

أخبار متعلقة

تنزيل (1)

فاجعة بالسعودية.. مصرع 7 من أسرة واحدة حرقًا

63d7b4a54c59b70a4343e389

إقامة قداسًا للمسيحيين في السعودية للمرة الأول في التاريخ

Capture

بعد مقتل مبتعث.. تفاصيل اختفاء السعودي عبدالرحمن العنزي في ظروف غامضة بأمريكا

198-191827-imams-muezzins-rent-mosque-facilities-saudi-arabia-3

بسبب ما فعلوه داخل المسجد.. القبض على أئمة ومؤذنين سعوديين في قضية صادمة(صور)

201912141020402040

شاهد.. زلزال يهز المنازل بمنطقة جازان السعودية

images

شاهد.. فيديو مخل لـ 6 سعوديين مع سيدة باكستانية يثير ضجة والشرطة تحرك