ضبط 5 نساء ورجلان متلبسين أثناء ممارسة الرذيلة بالكويت (صور)





ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الإقامة في الكويت، القبض على 11 مخالفاً للإقامة داخل مكاتب خدم وهمية، إضافة إلى 7 أشخاص يمارسون أعمالاً منافية للآداب.

وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن «المتابعة الأمنية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) أسفرت عن ضبط 11 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة والعمل داخل 3 مكاتب خدم وهمية تقوم بتشغيل العمالة بنظام اليومية يديرها 3 أشخاص من جنسية آسيوية».

وأضاف البيان أنه تم ضبط 7 أشخاص، بينهم 5 نساء يمارسون الأعمال المنافية للآداب، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.