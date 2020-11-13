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ضبط مصنع لترويج الخمور في مكة

مصنع لترويج الخمور في مكة
مصنع لترويج الخمور في مكة
 
الجمعة، 13-11-2020 02:19 م متابعات- أمينة عبد العال
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية مصنع لترويج الخمور داخل احدي الاستراحات بمنطقة الراشدية في مكة المكرمة .
و قال رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي أنه تم رصد الاستراحة بمنطقة الراشدية في مكة المكرمة والتي تديرها عمالة مخالفة حيث تم مداهمة الموقع في الحال و العثور علي كمية كبيرة من الخمور مخزنة داخل حاويات ذات أحجام كبيرة .
و أشار إلي أن الجهات الأمنية المشاركة أطاحت بأحد العمالة المخالفة التي تدير الاستراحة من جنسية عربية و جري اتخاذ اللازم و استكمال الإجراءات لافتا إلي أنه تم إتلاف 4380 لتر من المسكرات و 20 حاوية سكر إضافة إلي مصادرات الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع و تطهير الموقع حسب الإجراءات الصحة المتبعة .










 

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