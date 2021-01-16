ضبط مخدرات ثمنها 4.5 مليار جنية

السبت، 16-01-2021
11:54 ص
محمود أبوسعد
تتوالى الجهود الأمنية حول العالم للقضاء
على تجارة المخدرات
بأنواعها المختلفة، وفي منطقتنا العربية المساعي لا تتوقف
لحماية الشباب والنشء من خطر هذه السموم.
وفي إحدى هذه الضربات الموجعة لتجار السموم، ضبطت شرطة أبو ظبي في الإمارات طناً
و41 كيلوغراماً من المواد المخدرة، من بينها سائل الكريستال المذاب تقارب قيمتها
السوقية مليار درهم، أي ما يساوي 4.5 مليار جنية مصري، وأطاحت بـ 22 متهماً من
جنسيات مختلفة ضمن عصابات دولية للاتجار في المواد المخدرة، وكشفت عن ثمانية
متهمين في عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المخدرات
.
وقال العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير
مديرية مكافحة المخدرات
في شرطة أبوظبي، «أنه وفق الخطط الأمنية المحدثة بمديرية
مكافحة المخدرات
تم الحصول على معلومات بوجود تشكيلات عصابية تدار من خارج الدولة،
وتمارس نشاطها بإمارات عدة، وكل عصابة تختص بدور محدد في تهريب وترويج المواد المخدرة. (حسب موقع
الإمارات اليوم)
وذكر أن الضبطيات تمت جميعها خلال الربع
الأخير من عام 2020، ضمن سلسلة قضايا تابعتها المديرية، حيث تم وفقاً للمعلومات
التي حصلت عليها شرطة أبوظبي إعداد خطط أمنية للإطاحة بالشبكة، وضبط جميع كميات
المواد المخدرة بحوزتهم، وتبين وجود شركاء رئيسين لهم موجودين داخل الدولة، وتصدر
لهم التعليمات من الخارج.
وتابع أن العصابة استخدمت أسلوباً جديداً
في التهريب لإدخال المخدرات
إلى الدولة، إذ استعانت بالكريستال المذاب للتهريب،
وكانت العصابة تعتقد أن كونه يشبه السائل المائي يمكن تهريبه بسهولة، لكن عيون
رجال المكافحة، بفضل التدريبات العالية التي تلقوها تمكنوا من كشف حيلهم،
وأساليبهم المختلفة، مؤكدين الجاهزية التامة للتصدي لمن تسوّل له نفسه استهداف
شباب الوطن.
ولفت إلى أنه تبين من خلال التحريات أثناء
المتابعة والمراقبة وجود عناصر من ضمن الشبكة تدير الأموال المتحصلة من بيع
المخدرات
، وغسلها بأساليب غير شرعية، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة بغسل الأموال.