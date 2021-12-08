الأربعاء 08 ديسمبر 2021
توقيت مصر 15:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الجزائر تحتج رسميًا على نتيجة مباراة مصر بسبب هذه الواقعة

الطب الشرعي يفجر مفاجأة حول «الشذوذ الجنسي» لـ«سفاح الإسماعيلية»

رهف القنون تفاجئ الجميع بالاعتذار وتتحدث عن شقيقها

تحطم مروحية عسكرية هندية على متنها قائد أركان الجيش

ضبط كويتية "في حالة غير طبيعية" داخل سيارة

نشطاء يحذرون شاب إماراتي بعد خطوبة«ليندسي»: مدمنة جنس وتمارس كالأرانب

فيديو مخل لسعودي وسورية في سيارة بالشارع يحدث صدمة وبيان عاجل من الشرطة

علماء ينشرون صورة «أوميكرون» في الصين

كاميرا مراقبة تفضح خليجي أثناء هتك عرض طفلة أجنبية عمرها 10 سنوات

خبر حزين بشأن إصابة أيمن أشرف

ADS
 

ضبط كويتية "في حالة غير طبيعية" داخل سيارة

download
شرطة الكويت
Native
Teads
الأربعاء، 08-12-2021 12:54 م

ألقت الشرطة الكويتية، القبض على مواطنة وتمت إحالتها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتهمة التطاول على رجال الأمن، ومحاولة الهرب والتعاطي وحيازة مخدر الشبو.
وطبقاً لما رواه مصدر أمني لصحيفة «الراي»، فإن رجال الأمن العام، وخلال قيامهم بجولة في محافظة حولي، اشتبهوا في فتاة بدت عليها علامات الارتباك وأنها في حالة غير طبيعية، وبتوقيفها والتدقيق على بياناتها اتضح أنها مواطنة، وبالتحدث معها استشاطت غضباً وتطاولت على رجال الأمن بألفاظ نابية وهددتهم، وتبين أنها خارج نطاق التغطية، ما استدعى إخضاعها للتفتيش، فعثر بحوزتها على 4 أكياس شبو وأدوات تعاطٍ.
وأضاف المصدر أن «رجال الأمن قاموا بتحريز المضبوطات وأحالوها مع المتهمة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على ذمة قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي».
 

إقرأ ايضا

0935603f607dc5296a793d40c6994e2e

تحطم مروحية عسكرية هندية على متنها قائد أركان الجيش

images

كاميرا مراقبة تفضح خليجي أثناء هتك عرض طفلة أجنبية عمرها 10 سنوات

Ethiopia_Tigray_Crisis_49352--57ca9_0

«تيغراي» تكسف سبب انسحابها من مدينتين أمام جيش آبي أحمد

أخبار متعلقة

unnamed

كويتية تبلغ الشرطة أن زوجها يخبئ متفجرات في المنزل وعندما حضرت كانت المفاجأة