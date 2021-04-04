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ضاحي خلفان يفجرمفاجأة مدوية عن انقلاب الأردن

ضاحي خلفان
ضاحي خلفان يفجرمفاجأة مدوية عن انقلاب الأردن
 
الأحد، 04-04-2021 06:12 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفريق ضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - أسباب فشل انقلاب الأردن على الملك عبدالله.

وقال في تغريدة عبر تويتر: عبر التاريخ كانت المحاولات الانقلابية ضد ملوك الاردن تفشل...كان لي شرف التخرج من كلية الشرطة الملكية الهاشمية عام 1970..يعود الفضل لله ثم للملك حسين طيب الله ثراه ..الذي اتاحت حكومته آنذاك لنا الالتحاق بكلية شرطتها..الأمن في الأردن يرفع الرأس.

و أكد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.
 

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