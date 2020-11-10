ضاحي خلفان يثير الجدل: إسرائيل لم تعد دولة يهودية

الثلاثاء، 10-11-2020
03:26 م
المصريون
أثار الفريق ضاحي خلفان
، قائد شرطة دبي السابق، الجدل
بين بعض متابعيه،
بتغريدة قال فيها إن إسرائيل
اليوم دولة بأغلبية عربية ، والتعايش السلمي مفتاح
النجاح للجميع.
وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر : ” سيأتي اليوم الذي يدرك
فيه الجميع أن العرب والإسرائيل
يين في الأرض التي يعيشون عليها شركاء في المصير ،
مات شارون ودفن في إسرائيل
ومات عرفات ودفن في فلسطين ، اختلفت المسميات والأرض
واحدة أرض الله.”
وأضاف خلفان : ” القول بأن اليهود لا مكان لهم بين العرب كلام يناقض
الحقائق التاريخية ، أجدادنا العرب عاشوا معهم ، وتعايشوا معهم ، وتعاملوا معهم ،
استغل الغرب خلافاتنا كيهود وكعرب أحسن استغلال” .
وتابع : ” التطبيع مع إسرائيل
هو الأسلوب الذي يؤكد للعالم أننا لسنا ضد
اليهود فدولة إسرائيل
لم تعد دولة يهودية
وهي بأغلبية فلسطينية ، العربي الذي يحمل
جنسية الدولة الإسرائيل
ية وهو مسلم ، تسمونه إسرائيل
ي….يهودي!! إسرائيل
ي مسلم….!!
لذلك إسرائيل
تحمل هوية اليهودي والمسيحي والمسلم.”
وفي حين اتفق معه البعض، انتقده آخرون معبرين عن رفضهم له ومؤكدين أنها أرض
فلسطين المحتلة.