صور نادرة للملك سعود مع أبنائه و أحفاده في اليونان

الإثنين، 24-05-2021
09:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض مواقع الأخبار السعودية
صور نادرة للملك سعود مع أبنائه الأمراء
و أحفاده في اليونان سنة 1965 .
و الصورة تم تداولها من قبل الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود
، ويظهر فيها
الملك سعود
وهو يجلس علي كرسي ويلتف حوله أبنائه وأحفاده و قد وقف البعض منهم وجلس
البعض الآخر .
وأشارت صفحة مؤسسة
الملك سعود
أن الأشخاص هم: "الملك سعود
وأبنائه الأمراء ،وقوفا : "مصعب وشقران
(رحمه الله )وسطام ومقرن (رحمه الله ) وسلمان وناصر ( رحمه الله ) ويوسف ..وجلوسا
: حفيده من ابنته الأميرة جوزاء ، منصور بن عبدالله بن فرحان (رحمه الله ) ، وغالب
( رحمه الله )، ومعتز (رحمه الله) ، ومعتصم" .