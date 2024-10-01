صور حادث مؤلم يهز السعودية.. وميض لحظي بشقة سكنية يقتل 3 ويصيب 20

باشرت فرق الدفاع المدني السعودي، حريقاً في شقة سكنية في حي النخيل بالدمام، إثر وميض لحظي.



وبحسب المعلومات الأولية، فقد أسفر الانفجار عن وفاة 3 أشخاص وارتفاع حصيلة المصابين إلى 20، بينها 3 حالات حرجة، وشملت الإصابات أطفالاً ونساء، بحسب صحيفة صبرة.

وأحيل بعض المصابين إلى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، فيما ما زال بعض المصابين يتلقون العلاج في البرج الطبي.

وقالت مصادر مختلفة إن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، على إثر البلاغ الذي باشره الدفاع المدني مباشرة فورية.

ووثقت مقاطع فيديو، آثار الدمار في العمارة السكنية التي شهدت الوميض اللحظي بسبب قوة الانفجار، وتناثرت أنقاض جدران في الشارع، وتأثرت مبانٍ أخرى وسيارات قريبة من موقع الحادث.







