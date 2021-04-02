صورة نادرة للملك خالد يطوف بالكعبة برفقة أبنائه

الجمعة، 02-04-2021
01:02 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع
الإخبارية السعودية صورة نادرة للملك خالد بن عبد العزيز وهو يطوف بالكعبة المشرفة
في المسجد الحرام بمكة المكرمة ويرافقه ثلاثة من أبنائه .
وتظهر الصورة التي
نشرتها " دارة الملك عبد العزيز " الملك خالد
وهو يطوف بالكعبة ويرافقه
الملك عبد الله
وكان وقتها رئيسا للحرس الوطني و الأمير سلطان وكان وقتها وزيرا
للدفاع والطيران و الأمير فواز بن عبد العزيز وكان أمير العاصمة المقدسة ، حسبما
نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن تاريخ
التقاط الصورة النادرة يرجع إلي عام 1395
هـ / 1975 م .
شاهد الصورة ..