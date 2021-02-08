صورة غير لائقة تتسبب في أزمة كبيرة لرئيس وزراء اليونان

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رئيس وزراء اليونان
رئيس وزراء اليونان
 
الإثنين، 08-02-2021 11:31 ص متابعات- أمينة عبد العال
يواجه كيرياكوس ميتسوتاكيس ، رئيس الوزراء اليوناني غضب متصاعد في بلاده بعد أن رصدته الكاميرات وهو يتناول الطعام مع عدد يزيد بكثير عن المسموح طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة " كورونا" .
و أشارت الصحف إلي أن رئيس الوزراء حضر مأدبة علي شرفة أحد المنازل بالتزامن مع اليوم الذي شددت فيه القيود الصحية في البلاد ، مما دفع المعارضة لتسجيل نقاط تحسب لخصمه السياسي والمتحدث باسم حزب " سيزيزا " المعارض البارز " ناسوس إيليوبولوس" ، حسبما نشرت صحيفة " الجارديان " .
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء زار الجزيرة من أجل لقاء الطواقم الطبية والإشراف بصورة مباشرة علي عملية التطعيم هناك .


 

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