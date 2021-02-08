صورة غير لائقة تتسبب في أزمة كبيرة لرئيس وزراء اليونان

الإثنين، 08-02-2021
11:31 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يواجه كيرياكوس ميتسوتاكيس ، رئيس الوزراء اليونان
ي غضب متصاعد في بلاده
بعد أن رصدته الكاميرات وهو يتناول الطعام مع عدد يزيد بكثير عن المسموح طبقا
للإجراءات الاحترازية لمواجهة " كورونا" .
و أشارت الصحف إلي أن رئيس الوزراء حضر مأدبة علي شرفة أحد المنازل
بالتزامن مع اليوم الذي شددت فيه القيود الصحية في البلاد ، مما دفع المعارضة
لتسجيل نقاط تحسب لخصمه السياسي والمتحدث باسم حزب " سيزيزا " المعارض
البارز " ناسوس إيليوبولوس" ، حسبما نشرت صحيفة " الجارديان "
.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء زار الجزيرة من أجل لقاء الطواقم الطبية
والإشراف بصورة
مباشرة علي عملية التطعيم هناك .