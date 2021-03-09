صورة حفيدة صدام حسين تشعل مواقع التواصل

الثلاثاء، 09-03-2021
04:55 م
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت صورة شاركتها حرير حسين كامل ، حفيدة الرئيس العراقي الأسبق صدام
حسين ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وانهالت عليها عروض الزواج من شبان عرب
ينتمون لعدة دول عربية .
والصورة نشرتها رغد صدام حسين
لابنتها الجميلة علي صفحاتها الرسمية علي
مواقع التواصل الاجتماعي ، دون أن تذكر أنها متزوجة ، حسبما نشرت الصحف المحلية .وعلق
البعض علي الصورة قائلين :" والنعم والنعم بس خل نعرف متزوجه لا، واذا متزوجه
منو، واذا ماتزوجت انا اول اخطبها، اذا ربي كتب اتزوجها، بس الحين ماقدر اخطب وانا
ماعرف متزوجه والا لا " .
جدير بالذكر أن رغد صدام حسين
لم ترد علي أي من طلبات الزواج ، كما لم تعلق
ابنتها حرير التي تمتلك حساب علي انستجرام وتظهر فيه برفقة زوجها ناصر الأعظمي .
شاهد الصورة..