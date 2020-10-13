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صفاء الهاشم تطالب بترحيل المصريين من الكويت لهذا السبب!

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صفاء الهاشم
 
الثلاثاء، 13-10-2020 03:32 م محمد فضل- متابعات

طالب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، باستغناء "التموين" عن جميع العمال الوافدين فورا، واستبدالهم بالكويتيين المتقاعدين أو أبناء الكويتيات أو غير محددي الجنسية.وفضّل النواب تحديد شرائح لمستحقي المواد التموينية فمن غير المنطقي أن يمنح التموين لأصحاب الدخول المرتفعة، ولا بد من اقتصار التموين على مستحقيه من المواطنين، وخصوصًا الطبقتين المتوسطة والضعيفة، لافتين إلى أن عمليات التهريب تستغل الفائض الذي لا يحتاج إليه ميسورو الحال.
وبينما طالب النواب بمحاربة الفساد ومنع التهريب التمويني عامة، رأت النائبة صفاء الهاشم أن حل تهريب مواد التموين يكمن في الاستغناء عن "العمالة المصرية" تحديدًا فى إدارة التموين والاستعانة بالكويتيين والمتقاعدين.
وقالت الهاشم لـصحيفة الراي "إن وزارة التجارة مطالبة بوضع نظام آلى دقيق وصارم فى احتساب الكميات بالذات لبعض الأسر التى لا تشترى كل احتياجاتها للشهر لأن الفائض يذهب إلى العمالة المصرية والبنغالية، ويتم بيعه فى جليب الشيوخ وخيطــــان ويتــــم تهـــريبه إلــى بلدهم".
وأكدت الهاشم أنها حذرت وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مرات عدة من هذا الأمر قائلة له، إن اللعب فى التموين بلغ حدًا لا يمكن السكوت عنه.
وطالبت بتحديد شرائح من يستحق التموين فعلًا، معتبرة إنه لا يعقل أن أصحاب الدخول العليا تتساوى مع الطبقة المتوسطة أو مع من يعتمد على راتبه الشهري أولًا بأول.
 

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