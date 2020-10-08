صديق منصور الرقيبة يفجر مفاجأة عن اعتزاله

الخميس، 08-10-2020
03:54 م
محمد فضل
فجر الناشط السعودي الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطان سمان، مفاجأة حول منشور صديقه المدون المشهور منصور الرقيبة
، الذي أثار الجدل أمس بعد توديعه الجمهور واختفائه عن الظهور.
وأكد "سمان" اعتزال منصور الرقيبة
وعدم ظهوره في
السوشال ميديا وإغلاق قناته في تطبيق “سناب شات” بالفعل.
ونشر سلطان سمان صورة جمعته مع منصور الرقيبة
وجاء في التعليق
عليها قوله: “استودعتك الله أخي أبوسلمان عشنا أياما جميلة سويًا أمام الشاشات وستستمر
هذه الأيام خلف الشاشات بجاملها وكامل تفاصيلها .. أتمنى لك حياة مليئة بالنجاح والتوفيق
قرارك حق لك لكن خسرنا كمتابعين قناة إعلامية متكاملة في شخصك لك منا كل الدعاء #منصور_الرقيبه”.
يأتي هذا بعدما ترك منصور الرقيبة
منشورًا عبارة عن صورة
تضمنت ظهوره مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
، ودوّن قائلًا: “أستودعكم الله في أمان
الله”.