الخميس 08 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لهذه الأسباب .. محمد صلاح ينقذ رجل بلا مأوى

اعتراف صادم لـ"صابر محمد" يوقف تنفيذ الحكم لحظة إعدامه

بالمايوه.. صورة نادرة للرئيس السادات

شاهد.. ظهور تمساح ضخم في بحر شبين يثير الرعب

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك بشرط

البحوث الفلكية ترد على "دخول مصر حزام الزلازل"

صديق منصور الرقيبة يفجر مفاجأة عن اعتزاله

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في المملكة اليوم

أضعف 10 جوازات سفر في العالم نصفهم لدول عربية

تفاصيل مثيرة في فيديوهات "عنتيل الجيزة" مع 16 سيدة

صديق منصور الرقيبة يفجر مفاجأة عن اعتزاله

DQ7W9vFXkAA8ymT
منصور الرقيبة
 
الخميس، 08-10-2020 03:54 م محمد فضل

فجر الناشط السعودي الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي  سلطان سمان، مفاجأة حول منشور صديقه المدون المشهور منصور الرقيبة، الذي أثار الجدل أمس بعد توديعه الجمهور واختفائه عن الظهور.
وأكد "سمان" اعتزال منصور الرقيبة وعدم ظهوره في السوشال ميديا وإغلاق قناته في تطبيق “سناب شات” بالفعل.
ونشر سلطان سمان صورة جمعته مع منصور الرقيبة وجاء في التعليق عليها قوله: “استودعتك الله أخي أبوسلمان عشنا أياما جميلة سويًا أمام الشاشات وستستمر هذه الأيام خلف الشاشات بجاملها وكامل تفاصيلها .. أتمنى لك حياة مليئة بالنجاح والتوفيق قرارك حق لك لكن خسرنا كمتابعين قناة إعلامية متكاملة في شخصك لك منا كل الدعاء #منصور_الرقيبه”.
يأتي هذا بعدما ترك منصور الرقيبة منشورًا عبارة عن صورة تضمنت ظهوره مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودوّن قائلًا: “أستودعكم الله في أمان الله”.



 

إقرأ ايضا

انهيار مركز التجارة العالمي

التجارة العالمية ترشح سيدتين لإدارة المنظمة

كورونا-السعودية-11-600x330

421 إصابة جديدة بكورونا في السعودية آخر 24 ساعة

157432278563626900

أضعف 10 جوازات سفر في العالم نصفهم لدول عربية

أخبار متعلقة

DrZql4aWoAA9Qtn

منصور الرقيبة يودع الجمهور بصورة مؤثرة ويقرر الاعتزال

unnamed-8-1200x675

السعودية.. قرار جديد بشأن عودة حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد

xczxcz-1200x675

بدولة عربية.. شقيقان يكفَّرا والدتهما ويقتلاها عمدا والمحكمة تعدمهما

download

صادم.. اختفاء أثر شاب بعد غرقه في السعودية

2020_6_22_22_43_6_653

تصريحات قوية من السعودية بشأن الروهينجا

السيدة عواطف السهو

لأول مرة.. سعودية تنافس زوجها لرئاسة نادي رياضي