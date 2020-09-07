الإثنين 07 سبتمبر 2020
توقيت مصر 16:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن إغلاق قضية «خاشقجي» بأحكام نهائية

كورونا يتوحش في المغرب وقرار بإغلاق كافة المؤسسات التعليمية

«نصف فدان ودورين».. صورة مقبرة يوسف والي ثير الجدل

فنانة شهيرة تنشر لحظة وصولها لمنزلها بعد إخلاء سبيلها

شاهد.. وزير السياحة والآثار ينزل بحبل في بئر عميق لاستخراج كنز

بعد «ترامب».. الملك سلمان يهاتف «بوتين» لهذا الأمر

السعودية تسجل أكثر من 321 ألف إصابة بكورونا

صدمة.. هتك عرض ضابطة كويتية داخل سوق

أول ظهور لـ «ميسى» بقميص برشلونة الجديد

تطوير التعليم: نعتزم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بجذب شراكات جديدة

صدمة.. هتك عرض ضابطة كويتية داخل سوق

1043210102_0_333_3110_2015_1000x541_80_0_0_bdb1532a1674c4f855c433bee784b956
الشرطة الكويتية
 
الإثنين، 07-09-2020 03:08 م محمد فضل
في واقعة صادمة، أقدم مواطن كويتي على هتك عرض ضابطة شرطة برتبة ملازم اول داخل أحد المخافر بمحافظة الفروانية.
وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فقد احتجز مواطن من مواليد 1982 في نظارة أحد المخافر بمحافظة الفروانية تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، وذلك على خلفية قيامه بإهانة ضابطة في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، وكذلك خدش حيائها فيما صنفت القضية تحت عنوان هتك عرض وإهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن ضابطة برتبة ملازم أول من مواليد 1994 قالت إنها وفيما تقوم بمهام عملها داخل سوق تجاري راق، وتحديدا في التاسعة مساء، استوقفت شابا نظير سلوك غير لائق، فما كان منه إلا أن قام بإهانتها.
وأضاف المصدر: تم نقل ملف القضية الى المحقق والذي أخذ بالاستماع الى أقوال المدعية وكذلك أقوال المدعى عليه والذي تم الإمساك به من قبل أمن المجمع حيث خلصت التحقيقات الى أن الواقعة لا تشكل فقط إهانة وإنما أيضا يجب أن تتم إضافة تهمة هتك عرض أنثى، وتم التواصل مع وكيل النائب العام الذي أمر بعرض القضية عليه.

إقرأ ايضا

خاشقجي

السعودية تعلن إغلاق قضية «خاشقجي» بأحكام نهائية

download

كورونا يتوحش في المغرب وقرار بإغلاق كافة المؤسسات التعليمية

5f55fad54c59b73855551c50

إيران تهدد باستهداف الإمارات حال وقوع اعتداء إسرائيلي عليها

 