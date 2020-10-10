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صدمة في السعودية.. وفاة محمد الأهدل بكورونا

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محمد الأهدل
 
السبت، 10-10-2020 05:27 م محمد فضل


سيطرت حالة من الحزن والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عقب الإعلان عن وفاة الصحفي السعودي محمد الأهدل، اليوم السبت، في مدينة جدة متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونعى صحفيون وكتاب سعوديون كثر الأهدل، الذي كان يعمل في صحيفة ”عكاظ“ اليومية قبل وفاةه، كآخر محطة عمل له في مسيرته الصحفية.
وقال رئيس تحرير ”عكاظ“ جميل الذيابي، في نعي الأهدل: ”خبر مؤسف مع هذا الصباح.. رحم الله الصديق الزميل النبيل محمد الأهدل. زاملته في صحيفتي (الحياة) و (عكاظ). نعزي عائلته وأنفسنا في الفقيد المحب للحياة ورفيق صفحة ”أحوال الناس. رحم الله الزميل النبيل الأهدل“.
كما نشرت الصحيفة التي كان يعمل الأهدل فيها خبر وفاةه، بجانب نعي عنونته بالإشارة للصفحات التي عمل فيها الصحفي الراحل، وهي ”نبض القراء“ و ”أحوال الناس“.
وكتب الصحفي السعودي زياد العنزي، في نعي زميله في ”عكاظ“: ”رحم الله الأخ والصديق محمد الأهدل وأسكنه فسيح جناته. فاجعة رحيله وخسارة كبيرة لنا. أعرفه منذ سنوات طويلة محب للجميع ودود وطيب القلب ونقي السريرة. تعجز الكلمات عن رثائه. أخذ منه التعب وصارع كورونا حتى توفي رحمه الله.. عزاؤنا لأسرته ومحبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون“.
 

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