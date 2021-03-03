الأربعاء 03 مارس 2021
توقيت مصر 18:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كلوب يضع أمام شوقي غريب شرط الحصول على محمد صلاح

صدمة غير متوقعة لـ" بايدن " من مجلس الشيوخ

بالفيديو.. ثلاثة كتب يكرهها العلمانيون ويجهلها الإسلاميون .. تعرف عليها

إلغاء قرار عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

زوج يرفع أغرب دعوى طلاق ضد زوجته والسبب لا يُصدق

صادم.. لحظة انهيار سور بالجامعة وتساقط الطلاب قتلى من الطابق السادس

فيديو «روبي» الذي تصدر الترند في مصر والسعودية

الكويت تسجل أعلى معدل إصابة بـ كورونا منذ بداية الجائحة

كويتية أربعينية تزج بعشريني إلى السجن بسبب صور مخلة

تنفيذ حكم الإعدام في أب وأبنائه الثلاثة.. تعرف على جريمتهم

ADS
 

صدمة غير متوقعة لـ" بايدن " من مجلس الشيوخ

بايدن
بايدن
 
الأربعاء، 03-03-2021 06:00 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن جو بايدن ، الرئيس الأمريكي أنه سحب ترشيح نيرا تاندين لإدارة مكتب الإدارة و الميزانية في البيت الأبيض بعد الرفض القاطع الذي أبداه أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ لتثبيتها في هذا المنصب .

وأكد بايدن خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه:" لقد قبلتُ طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية".

يأتي هذا التراجع والصدمة التى بدت على وجه بايدن بعد أن أعلن عدد من الأعضاء الجمهوريين المعتدلين بالإضافة إلي سناتور ديمقراطي واحد أنهم سيصوتون ضد تثبيت هذه المرأة بسبب تصريحات أدلت بها في السابق وتضمنت انتقادات عنيفة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ .
 

إقرأ ايضا

thumbs_b_c_24bf4192dc1b8ca3466aa2c692270b19

الكويت تسجل أعلى معدل إصابة بـ كورونا منذ بداية الجائحة

أمير الكويت

أمير الكويت يصدر مرسومًا عاجلًا

الأمير هاري و ميجان ماركل

الأمير هاري يكشف السبب الحقيقي لابتعاده عن بريطانيا

أخبار متعلقة

بايدن

ضغط عالمي علي " بايدن " للاعتراف بحق المغرب في صحرائه

بايدن

بايدن يهدد إيران مجددا.. لن تفلت من العقاب

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يكشف عن أخطر رسالة وجهتها دولة خليجية لأمريكا بعد تجاهل بايدن

ترامب ونجله

نجل ترامب يهاجم بايدن ويتهمه بهذا الأمر

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يحذر دول الخليج: أرى إشارات مريبة وغير مطمئنة للمنطقة بسبب هذا الشخص

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد: يجب على دول الخليج التصرف سريعا بعد ما فعله بايدن