الأربعاء، 09-12-2020
09:33 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت المحكمة العليا
في الولايات المتحدة رفضها الاستئناف الذي قدمه حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب
لمنع المصادقة علي نتائج الانتخابات في ولاية في بنسلفانيا
.
يأتي ذالك بعد رفض أعلي محكمة في البلاد والتي تضم 3
قضاة قد عينهم ترامب
من أصل 9 أي تبرير لقرارها ، حسبما نشرت " سكاي نيوز
" .
و ما زال الرئيس الأمريكي يرفض بعد أكثر من شهر علي الانتخابات الاعتراف
بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو بايدن
، وقدم العديد من الشكاوي في ولايات رئيسية
بمساعدة حلفائه لكنه شهد حوالي عشرين انتكاسة ، وكانت إحداها التي تم رفضها في
بنسلفانيا
و التي قدمها النائب الجمهوري مايك كيلي .