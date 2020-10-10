السبت 10 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو.. إنزال خطيب الجمعة من على المنبر وطرده من المسجد

وزيرة التعاون الدولي: بنعمل حاجات تفتح الشهية

سميرة أحمد: دور "الشيماء" أعز الأعمال إلى قلبي

لهذه الأسباب لا تشربوا القهوة على "معدة فارغة"

الغيابات صداع مزمن فى رأس "باتشكيو"

بسبب ركبتها.. مصور نجوى كرم يعتذر عن صورة أثارت جدلًا

خطة وزارة الأوقاف في افتتاح المساجد

هل تعمدت تلك "الفنانة السعودية" إثارة الجدل؟

بالفيديو.. أردني يدعي اختراع علاج لـ"كورونا" والأمن يستدعيه

بـ9.5 مليار جنيه ..التضامن تزف بشري سارة للمواطنين

صحيفة عبرية تكشف أسرارا جديدة عن زيارة السادات لإسرائيل

السادات
الرئيس السادات
 
السبت، 10-10-2020 12:50 م وكالات- الدويني فولي

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت أسرارا جديدة تكشف لأول مرة عن زيارة الرئيس الراحل أنوار السادات لـ إسرائيل وذلك بعد وفاة رئيس مخابرات تل ابيب العسكرية السابق "شلومو جازيت" الذي كان شريكًا في محادثات السلام مع مصر.

وقالت "يسرائيل هيوم" إن الجنرال "شلومو جازيت"، كشف أشياء مثيرة عن زيارة السادات لـ إسرائيل نوفمبر 1977 والتي تعتبر تحرك ثوري من الرئيس الراحل.

وقال "شلومو جازيت"، خلال جلسة استماع بالأركان العامة الإسرائيلية عقدت في 22 نوفمبر 1977 ، بعد اجتماع الكنيست الذي تحدث فيه الرئيس السادات أن "تحرك السادات ثوري وهناك نقطتين رئيسيتين في خطابه ، أهمهم القضية الفلسطينية".

وعقب "شلومو جازيت"، على كلمة السادات داخل الكنيست قائلًا "أود أن أشير إلى شجاعة السادات عندما تحدث للرأي العام في العالم العربي من إسرائيل". 

وتابع لقد كان السادات شجاعًا عندما قال نحن عازمون على الدخول في شروط سلام معكم لكن جازيت أعرب عن قلقه من أن "إسرائيل تريد المماطلة لأجيال".

وتوفي الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية أمان "شلومو جازيت" يوم الخميس الماضي الموافق 8 أكتوبر عن عمر يناهز 94 عاما.
 
وشغل جازيت عددًا من المناصب القيادية في الجيش والمؤسسة العسكرية وكان رئيسا لمكتب موشيه ديان، وكان مديرا سابقا للوكالة اليهودية، وصديقا مقربا لإسحاق رابين، ومستشارا لبيريس ورئيسًا لجامعة بن جوريون.

 

إقرأ ايضا

فيروس كورونا

بالفيديو.. أردني يدعي اختراع علاج لـ"كورونا" والأمن يستدعيه

ارمينيا

دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين أرمينيا وأذربيجان‎

انور قرقاش

"قرقاش" يعلق على وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

أخبار متعلقة

ارشيفية

إسرائيل تسرب فيديو لمصنع صواريخ لـ" حزب الله" في بيروت

140-005956-resolve-conflict-lebanon-israel-mediterranean_700x400

لبنان يعلن عن بدء المفاوضات مع إسرائيل

1015874173_0_54_2224_1258_1200x0_80_0_1_4777a32009b1880df59070c15bd32959

إسرائيل: تلقينا إنذارًا من العراق بحرب 73 وتجاهلناه

ارشيفية

رقم صادم لأعداد العاطلين في إسرائيل

عبد الله بن زايد وزنتنياهو

وزير الخارجية الإماراتي يصل واشنطن للتوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل

علمي تركيا وإسرائيل

"الديهي" يكشف أرقام صادمة في حجم صادرات تركيا وإسرائيل