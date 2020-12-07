الإثنين 07 ديسمبر 2020
توقيت مصر 10:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4.17 تريليون دولار أرباح التجارة الخارجية للصين

مرتضى منصور يستنجد بالرئيس: «انقذني من السجن»

وصول لقاح كورونا إلى السعودية وبدء تطعيم 4 فئات

تعليق صادم من صفاء الهاشم بعد شماتة المصريين فيها

اعترافات صادمة لقاتلة زوجها بالخانكة

صحيفة أمريكية تكشف مؤامرة " ترامب " في حفل تنصيب " بايدن "

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تصريحات متميزة لـ"كلوب" عن إصرار صلاح وماني على الوضوء

رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من هذا الأمر

الدولار ينتفض ويعاود الارتفاع أمام الجنيه اليوم

ADS
 

صحيفة أمريكية تكشف مؤامرة " ترامب " في حفل تنصيب " بايدن "

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 07-12-2020 09:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف موقع " أكسيوس " الأمريكي نقلا عن مصادر له ، عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن ، واصفة الخطة بـ" النهاية العظيمة كما في السينما " .
و قالت المصادرة أن ترامب سيغادر البيت الأبيض علي متن طائرة الرئاسة ويذهب إلي تجمع سياسي في فلوريدا ، حيث سيلقي كلمة أمام أنصاره ، لافتة إلي أن ترامب قد يعلن عن نيته للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024 .
و أشار الموقع إلي أن مغادرة ترامب بالمروحية من حديقة البيت الأبيض ستسمح له بتجنب الاحتجاجات وتبادل المجاملات مع الرئيس المقبل وكذلك سيكون بعيد و منافسه يؤدي اليمين القانونية .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

4.17 تريليون دولار أرباح التجارة الخارجية للصين

كورونا-السعودية-11-600x330

وصول لقاح كورونا إلى السعودية وبدء تطعيم 4 فئات

2020-11-11T124532Z_1831634919_RC201K9OZ0SK_RTRMADP_3_BAHRAIN-POLITICS-GOVERNMENT

مسشتار بن زايد يفجر مفاجأة عن المصالحة الخليجية: لن تتم إلا بهذا

أخبار متعلقة

ارشيفية

أخيرا.. أمريكا تمنح مئات الآلاف من الهاجرين تصاريح عمل

أنتوني بلينكن و بايدن

رويترز : أنتوني بلينكن وزير خارجية إدارة بايدن

ترامب

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية

ترامب

مستشار أمن قومي يحذر من قرارات ترامب

ترامب

ترامب يعلن السبب الحقيقي وراء خسارته

ميركل

ميركل تدعو إلي تغيير سياسة ألمانيا مع واشنطن بعد فوز بايدن