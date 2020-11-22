صحفي يخترق اجتماع سري لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي

تمكن دانييل فيرلان الصحفي الهولندي من اختراق اجتماع مغلق عبر الفيديو باستخدام
تطبيق " زووم" لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوربي .
و و انضم الصحفي إلي الاجتماع بعد نشر وزيرة الدفاع الهولندية ، أنك
بيلفيلد ، عن طريق الخطأ بعض تفاصيل الدخول علي " تويتر " .
ويظهر مقطع الفيديو الصحفي وهو يلوح بعدما تمكن من الالتحاق بالاجتماع بينما
رد عليه مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي ، جوزيف بوريل " ، قائلا
:" هل تعلم أنك دخلت إلي مؤتمر سري " .
ورد فيرلان عليه قائلا " أنا أسف أنا صحفي من هولندا .. أسف لمقاطعة
مؤتمركم سأغادر فورا .. ، لكن بوريل قال له:" هل تعلم أن ما قمت به يعد جريمة
جنائية ، من الأفضل أن تغادر مسرعا قبل وصول الشرطة " .
وعلق فيرلان قائلا أن 5 أو 6 أرقام من الشفيرة السرية كانت ظاهرة مما مكنه
من تخمين الرقم الأخير .
جدير بالذكر أن اختراق فيرلان أضطر المسئولين إلي إلغاء المؤتمر لأسباب
أمنية .