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صحفي يخترق اجتماع سري لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
 
الأحد، 22-11-2020 11:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
تمكن دانييل فيرلان الصحفي الهولندي من اختراق اجتماع مغلق عبر الفيديو باستخدام تطبيق " زووم" لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوربي .
و و انضم الصحفي إلي الاجتماع بعد نشر وزيرة الدفاع الهولندية ، أنك بيلفيلد ، عن طريق الخطأ بعض تفاصيل الدخول علي " تويتر  " .
ويظهر مقطع الفيديو الصحفي وهو يلوح بعدما تمكن من الالتحاق بالاجتماع بينما رد عليه مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي ، جوزيف بوريل " ، قائلا :" هل تعلم أنك دخلت إلي مؤتمر سري " .
ورد فيرلان عليه قائلا " أنا أسف أنا صحفي من هولندا .. أسف لمقاطعة مؤتمركم سأغادر فورا .. ، لكن بوريل قال له:" هل تعلم أن ما قمت به يعد جريمة جنائية ، من الأفضل أن تغادر مسرعا قبل وصول الشرطة " .
وعلق فيرلان قائلا أن 5 أو 6 أرقام من الشفيرة السرية كانت ظاهرة مما مكنه من تخمين الرقم الأخير .
جدير بالذكر أن اختراق فيرلان أضطر المسئولين إلي إلغاء المؤتمر لأسباب أمنية .
 

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