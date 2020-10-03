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صالح الملا يثير الجدل بتغريدة "مسيئة" لأمير الكويت

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صالح الملا
 
السبت، 03-10-2020 12:45 م محمد فضل

أثار النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، صالح الملا، موجة من الجدل  بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة اعتبرها متابعيه مُسيئة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.
وكتب الملا أمس الجمعة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يكفي أنه مصلي ومسمي، هذا أزوجه بنتي بس ما أمسكه بلد… مصلي ومسمي؟!".
ودفع صياغة التغريدة المثيرة والغامضة النشطاء لتأويلها بأنها "إساءة إلى أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد"، الذي تولى إمارة الكويت بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء الماضي، ما عرضه لهجوم من البعض وانتقاد كبير وصل إلى حد المطالبة بالتحقيق معه.
وعلق أحدهم بالقول :" نبي المصلي والمسمي ومانبي الليبرالي الفاسد"، وقال آخر :" الحمدلله أن من يقود هذا البلد مصلي ومسمي على قولتك ولم يقودها ليبرالي منحرف
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن الظلم وتدعوا للعدل والمساواة بما يوافق الشرع ومن صلحت صلاته صلح سائر عمله في حين ان الليبراليه المنحرفه تدعوا لفصل الدين عن السياسيه ومصادمة الاحكام الشرعيه".
وعلق متابع آخر :" يعني منو تبي يقوود البلد...مرقووقه"، وقال آخر :" تغريدة غير موفقة .. لا يجوز ذلك".
وسبق أن انتقد الملا رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، ووزير الإعلام محمد الجبري، المسندة إليه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمة.
وتعهد باستمرار نهج سلفه والعمل على أمن واستقرار البلاد في ظل ظروف وصفها بالصعبة.
 

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