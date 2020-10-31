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إثر إصابته بسكتة قلبية..

صادم.. وفاة لاعب كرة شهير داخل الملعب

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صادم.. وفاة لاعب كرة شهير داخل الملعب
 
السبت، 31-10-2020 09:33 م الطيب حسين


شهدت مباراة أقيمت في ملعب مدرسة سانت سيباستيان الثانوية في مدينة "دادار" بالهند واقعة ؤسفة، راح ضحيتها لاعب كرة شهير.


وتوفي خلال المباراة، لاعب كرة القدم الهندي، سكوت دي سوزا، عن عمر ناهز 26 عاما، إثر سكتة قلبية خلال المباراة التي كان ودية مع أصدقائه يوم الخميس الماضي.

وقالت الشرطة المحلية وفقا لموقع "Indian Express"، إن دي سوزا سقط على الأرض بعد أن شعر بضيق في التنفس، وتم نقله من قبل أصدقائه إلى مستشفى "هندوجا- Hinduja"، لكنه فارق الحياة قبل الوصول.


وكان سكوت لاعبا بارزا في البلاد، ودافع عن ألوان العديد من أندية الدوري الهندي، أشهرها "آير إنديا".


ومثل دي سوزا المنتخب الهندي في بطولة كرة القدم داخل القاعات عام 2017 في الصين.

 

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