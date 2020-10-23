صادم.. بي بي سي: ملايين الخليجيين يواجهون خطر الموت

الجمعة، 23-10-2020
09:11 م
الطيب حسين
كشف تقرير نشرته شبكة "بي بي سي"، اليوم الجمعة، عن تغير المناخ في منطقة الخليج
العربي خلال السنوات المقبلة.
التقرير ذكر أن تغير المناخ سيجعل الحياة مستحيلة مع منتصف القرن الحالي في بعض مناطق الخليج
، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستسجل 60 درجة مئوية.
ولفت التقرير إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من 166 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب موجات الحر، خلال الفترة ما بين عامي 1998 و 2017، بما في ذلك نحو 70 ألفا قضوا خلال الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا عام 2003.
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