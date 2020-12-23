صادم.. انتحار زوجة وزير عربي والكشف عن السبب

الأربعاء، 23-12-2020
10:07 ص
المصريون
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، على وقع زوجة
الوزير
التونسي
السباق ورجال الأعمال المعروف المهدي
بن غربية.
وحسب وسائل إعلام محلية، حدثت الواقعة أول أمس، مشيرة إلى أن انتحار زوجة
مهدي بن غربية؛ جراء معاناة من أزمات نفسية متراكمة الفترة الماضية، منوهة إلى أن
الروايات لا تزال غير متطابقة حول سبب وفاتها أو انتحار
ها.
وتفاعل النشطاء في مواقع التواصل مع الخبر، إذ كتب أحد الصحفيين: وفاة زوجة
رجل الأعمال المهدي بن غربية بعد أزمات نفسية طالتها، المال زينة الحياة الدنيا،
لكنه لا يصنع السعادة.
وكانت زوجة
المهدي بن غربية تعيش معه بشكل طبيعي في تونس، إذ لم يتحدث
مسبقا حول وجود مشاكل لدى أسرته، لأنه فضل أن يبقيها بعيدا عن وسائل الإعلام بحكم
عمله السياسي.
يذكر أن مهدي بن غربية (48 عاما) هو سياسي ورجل أعمال بارز، تقلد منصب
الوزير
المكلف بالعلاقة بين المجتمع المدني والهيئات الدستورية ومؤسسات حقوق
الإنسان في تونس.