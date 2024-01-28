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صاحب مطعم "7 أكتوبر" يكشف سبب إزالة اسمه من السلطات الأردنية

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المطعم
الأحد، 28-01-2024 09:09 ص

 

 

 

أعلن الدكتور الأردني باسل نبيل الصرايره، تغيير مسمى مطعم 7 أكتوبر الذي يمتلكه بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وذلك نتيجة عدم تمكنه الحصول على موافقة على ترخيصه، لما يحمله المسمى من دلالات سياسية.

 

وأضاف مالك المطعم، على صفحة تحمل نفس اسم المطعم "7 أكتوبر، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لأسباب وضغوطات أمنية تم إزالة اللائحة اليوم من قبل الدولة".

 

وتابع الصرايره: "بعد عدة محاولات لم استطيع الحصول على ترخيص من غرفة الصناعة والتجارة"، مضيفا أن السابع من أكتوبر هو تاريخ مشرف وسوف يبقى في الصدور والقلوب ومحفور إلى الأبد، قائلا: "لم أكن أبحث عن الشهره، ولا عن تريندات ولا تسويق ولا دعايات.. ولكن أنا اليوم فخور بنفسي، واعتز انني قمت بهز الكيان الهش من خلال اسم مطعم شاورما".

 

وأكمل، أن اسم المطعم أثار الرعب في قلوب الاحتلال ولو على الاقل لمدة يومين.

 

وأثار مطعم 7 أكتوبر الذي تم تسميته على عملية "طوفان الأقصى"، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، وسط فرحة من الدول العربية وغضب الاحتلال، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية بإزالة اللوحة وفقا لمالك المطعم.

 

وأدان يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، افتتاح المطعم الذي يحمل 7 أكتوبر، طالبا من الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.

 

وقال زعيم معارضة الاحتلال في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر، ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا وبشكل لا لبس فيه".

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