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لرفع العقوبات..

شرط صعب يفرضه " بايدن " علي إيران

بايدن
بايدن
 
الإثنين، 08-02-2021 10:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الأمريكي ، جو بايدن ، أنه لن يرفع العقوبات المفروضة علي إيران طالما لا تحترم التزاماتها في الملف النووي .
و صرح في مؤتمر صحفي أنه لا نية لرفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلي طاولة المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي ، لافتا إلي أن رفع العقوبات مشترط بوقفهم لتخصيب اليورانيوم ، حسبما نشرت شبكة " سي بي إس " .
جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب، ومنذ توليه السلطة عام 2017 وخاصة مع انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 تمارس حملة ضغوط قصوى علي إيران منها فرض عقوبات اقتصادية قوية عليها .
 

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