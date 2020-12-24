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شرطة الرياض تكشف هوية مطلق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز

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لحظة القبض على المتهم
 
الخميس، 24-12-2020 11:30 ص المصريون

كشفت شرطة الرياض، آخر تطورات واقعة مطلق النار في الهواء أمام إحدى بوابات مهرجان الملك عبدالعزيز والذي أثار حالة من الفزع بين المواطنين.
وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمهام عملها رصدت شخصاً يستقل مركبة من نوع (جمس بكب)، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء ابتهاجاً أمام إحدى بوابات المهرجان، ثم لاذ بالهرب فتم متابعته واستيقافه بالقوة والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وأتضح أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر وضبط بحوزته السلاح المستخدم وعدد (8) طلقات حية، وقد جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالته بشكل فوري إلى فرع النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه لفعله الشنيع وتعريضه حياة الحاضرين للخطر.
 

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