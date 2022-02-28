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شاهد.. وصول رتل عسكري من جنود الشيشان المسلمين لمساندة ورسيا

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ا
Native
Teads
الإثنين، 28-02-2022 09:45 ص

وثق مقطع فيديو تواجد جنود الشيشان المسلمين، داخل الأراضي الأوكرانية لدعم روسيا في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا.

وأظهر الفيديو لحظة وصول عدد من عناصر الجيش الشيشاني للانضمام إلى الجيش الروسي.

وكان ‏رئيس الشيشان "رمضان قادروف" قال في تصريحات سابقة: "لدينا 70 ألف مقاتل في الشيشان مستعدّون للحرب من أجل روسيا، مؤكدًا أن القوات الشيشانية ستقاتل في المدن التي لا يستطيع الجيش الروسي دخولها.

وأشار إلى إنه تم نشر 12 ألف مقاتل من بلاده لمعاونة القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا. وطالب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإطاحة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وثق مقطع فيديو تواجد جنود الشيشان المسلمين، داخل الأراضي الأوكرانية لدعم روسيا في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا.

وأظهر الفيديو لحظة وصول عدد من عناصر الجيش الشيشاني للانضمام إلى الجيش الروسي.

وكان ‏رئيس الشيشان "رمضان قادروف" قال في تصريحات سابقة: "لدينا 70 ألف مقاتل في الشيشان مستعدّون للحرب من أجل روسيا، مؤكدًا أن القوات الشيشانية ستقاتل في المدن التي لا يستطيع الجيش الروسي دخولها.

وأشار إلى إنه تم نشر 12 ألف مقاتل من بلاده لمعاونة القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا. وطالب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإطاحة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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