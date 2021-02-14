شاهد.. نساء أفريقيا يواجهن عنف واغتصاب الرجال بالأسلحة
مقطع من الفيديو
الأحد، 14-02-202101:27 ممتابعات- أمينة عبد العال
تتدرب العشرات من النساء في مراكز للرماية تقع بالقرب من جوهانسبرج علي
مهارة التصويب و إطلاق الأعيرة النارية من أجل إصابة الأهداف بطريقة صحيحة .
يأتي ذلك بمحاولة من النساء في جنوب أفريقيا لحماية أنفسهن من جرائم العنف
و الاغتصاب ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا تعتبر من أكثر دول العالم تسجيلا لحالات عنف و
جرائم القتل و سجل فيها معدل قتل النساء 5 أضعاف المتوسط العالمي .