شاهد.. متاجر كويتية تزيل المنتجات الهندية ردًا على الإساءة للرسول
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الإثنين، 06-06-202201:40 م
ردًا على التصريحات المسيئة للرسول صلى الله عليه سلم، قررت متاجر كويتية رفع وإزالة المنتجات الهندية من أدراجها ورفض بيعها.
ووثق
مقطع فيديو، عرضته قناة "يورونيوز"، لحظة رفع المنتجات الهندية من متاجر
كويتية بسبب التصريحات "المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم" لمسؤولة
بالحزب الحاكم.
وأظهر
الفيديو، قيام العمال في بعض متاجر بيع الأغذية في الكويت، بإزالة المنتجات الهندية
المعروضة بها، بعد تصريحات مسيئة للنبي محمد أدلت بها مسؤولة بالحزب الحاكم في الهند.
وفي
وقت سابق، قال حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، إنه أوقف المتحدثة باسم الحزب،
نوبور شارما، عن العمل، ردًا على تعليقات حول النبي محمد أدلت بها خلال مناظرة تلفزيونية.
وأضاف
الحزب في بيان على موقعه على الإنترنت، أنه "يحترم جميع الأديان"، قائلًا:
"حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين".