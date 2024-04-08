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شاهد ماذا حدث لـ باربي العراق" بعد اختطافها على يد 3 ملثمين

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باربي العراق
الإثنين، 08-04-2024 11:48 ص


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبلوجر العراقية المثيرة للجدل داليا نعيم المعروفة باسم باربي العراق، بعد اختطافها من منطقة المنصور غربي بغداد.
وأظهرت الصورة المتداولة، البلوجر العراقية، مصابة في الوجه واليد.
وأوضحت مصادر أن البلوجر، أصيبت بكدمات ونقلتها دوريات الأمن إلى مستشفى اليرموك.
وقالت البلوجر، أنها خطفت على يد ثلاثة أشخاص مجهولين ملثمين، وأجبروها على ركوب سيارة سوداء اللون، ونقلت بعدها بمركبة أخرى مجهولة النوع والمواصفات.
وأشارت إلى أنها تمكنت من الهرب من الخاطفين بعدما قفزت من صندوق المركبة أثناء سيرها ضمن منطقة سريع الرضوانية الجسر الرابع.


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