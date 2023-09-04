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شاهد.. لص يسرق سيارة فتاة ويسحلها لمسافة نصف كيلو ومطالب بإعدامه

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الواقعة
الإثنين، 04-09-2023 10:33 ص


ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بمقطع فيديو لسحل فتاة وجرها لأكثر من 500 متر، أثناء سرقة مركبتها.

ووثق مقطع الفيديو، السارق، وهو يقتحم على الفتاة سيارتها فجأة، أثناء قيامها بالاصطفاف بالشارع العام في منطقة الدوار السابع أول أمس في عمّان بالأردن.

وأوضحت اللقطات التالية في المقطع، الفتاة وهي تحاول منع السارق من سرقة مركبتها والهروب بها، إلا أن السارق استطاع أن يتحكم من مقعد القيادة، ويقود السيارة، لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأكثر من 500 متر، ما تسبب بإلحاق الأذى بها وإصابتها بجروح وسحجات، فيما لاتزال قيد العلاج بالمستشفى.

ولاحقًا، تم إلقاء القبض على السارق بعد أن تمكنت الفتاة من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه في العاصمة عمّان.


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