شاهد لحظة سقوط مقاتلة أمريكية من طراز «إف 35 بي»

تمكن شخص من تصوير لحظةسقوطمقاتلة أمريكية من طراز "إف- 35 بي"
جنوبي كاليفورنيا.
وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تحطم مقاتلة
"إف -35 بي"، صوره شهود عيان. تُظهر اللقطات كيف تحطمت الطائرة واصطدمت
بالأرض، وبعد ذلك يحدث انفجار قوي.
يذكر أن الحادث وقع في 29 سبتمبر، حيث اصطدمت مقاتلة من طراز F-35B بطائرة ناقلة
من طراز KC-130J Hercules أثناء التزود بالوقود.
لحسن الحظ، تمكن طيار المقاتلة من النجاة.
كما نجا طاقم KC-130J أيضًا. وفقًا لموقع Military.com ، قام بهبوط اضطراري بالقرب من مطار تيرمال،
على بعد حوالي 130 ميلاً شمال شرقي سان دييغو.