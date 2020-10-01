الخميس 01 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

متهم بقتل متظاهرين يخطط لمقاضاة «جو بايدن» بتهمة التشهير

وزير خارجية المجر لـ «الطيب»: نشرف ببداية زيارتنا لمصر من الأزهر

الحكومة تعلن عن توفير 3255 فرصة عمل بأجور تصل لـ7 آلاف

شاهد لحظة سقوط مقاتلة أمريكية من طراز «إف 35 بي»

أرمينيا تستغيث بـ«السيسي» لوقف الحرب عليها

قرار رسمي بسحب دواء خطير من الصيدليات

شاهد.. حسين الجسمي يُلحن أول معزوفة إسرائيلية احتفاءً بالتطبيع

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ335 ألف حالة

لبنان يعلن عن بدء المفاوضات مع إسرائيل

هبوط حاد للدولار أمام الجنيه

شاهد لحظة سقوط مقاتلة أمريكية من طراز «إف 35 بي»

3499547
مقاتلة
 
الخميس، 01-10-2020 03:49 م محمد فضل- متابعات

تمكن شخص من تصوير لحظة سقوط مقاتلة أمريكية من طراز "إف- 35 بي" جنوبي كاليفورنيا.
وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تحطم مقاتلة "إف -35 بي"، صوره شهود عيان. تُظهر اللقطات كيف تحطمت الطائرة واصطدمت بالأرض، وبعد ذلك يحدث انفجار قوي.
يذكر أن الحادث وقع في 29 سبتمبر، حيث  اصطدمت مقاتلة من طراز F-35B بطائرة ناقلة من طراز KC-130J Hercules أثناء التزود بالوقود. لحسن الحظ، تمكن طيار المقاتلة من النجاة.
كما نجا طاقم KC-130J أيضًا. وفقًا لموقع Military.com ، قام بهبوط اضطراري بالقرب من مطار تيرمال، على بعد حوالي 130 ميلاً شمال شرقي سان دييغو.
 

إقرأ ايضا

كورونا-السعودية-11-600x330

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ335 ألف حالة

140-005956-resolve-conflict-lebanon-israel-mediterranean_700x400

لبنان يعلن عن بدء المفاوضات مع إسرائيل

50941545_303

ترامب يعتزم اتخاذ أسوأ قرار أمريكي منذ 41 عاما