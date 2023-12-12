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شاهد لحظة تحطم وانفجار مقاتلة أمريكية

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مقاتلة أمريكية
الثلاثاء، 12-12-2023 10:45 ص


تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16"، أمس الإثنين، في كوريا الجنوبية خلال تدريب روتيني بعد تعرضها "لحالة طوارئ أثناء الطيران" .
وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان :"أن الطيار قفز من الطائرة وانتشلته القوات البحرية لجمهورية كوريا، وهو واعٍ وفي حالة مستقرة"، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم حالته مرة أخرى في القاعدة العسكرية.
وأقلع الطيار من القاعدة الجوية، التي تستخدمها القوات الأميركية والكورية الجنوبية بشكل مشترك، في رحلة تدريب دورية، واضطر إلى الخروج من الطائرة بعد تعرضه لحالة طوارئ غير محددة أثناء الرحلة.
وقال الجناح المقاتل الثامن، الذي يتكون من سربين من طائرات "إف 16"، إنه يحقق في سبب حالة الطوارئ أثناء الطيران.


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