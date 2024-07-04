الخميس 04 يوليه 2024
توقيت مصر 19:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الشرف غالي يا بيه".. أم تنهار لاختفاء ابنتها والشرطة تكتشف أنها وابنها وراء قتلها

هل يعود لـ 50 جنيهاً؟.. سعر الدولار اليوم في البنوك

بشرى من وزير التموين الجديد لجميع المستحقين للدعم

فيديو.. عريس يفاجئ عروسه بإحضار تامر حسني إلى غرفتها واحتضانها

أم لـ 8 أطفال.. وفاة سعودية أثناء عملية شفط دهون في مستشفى بمصر

شاهد لحظة انقضاض شاب فلسطيني على جنديين إسرائيليين وقتل أحدهم قبل استشهاده

تطور مفاجئ.. الأهلي يفرض عقوبتين على كهربا في 24 ساعة

فيديو رقص لرجل وطالبة داخل جامعة خلال حفل تخرج يثير الجدل

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من المشمش

بدولة عربية.. مشعوذ يفضح زبائنه وينشر صورهن

شاهد لحظة انقضاض شاب فلسطيني على جنديين إسرائيليين وقتل أحدهم قبل استشهاده

Capture
ا
الخميس، 04-07-2024 11:56 ص


وثق مقطع فيديو لحظة هجوم شاب فلسطيني على جنديين إسرائيليين داخل مركز تجاري في مدينة كرميئيل، شمالي إسرائيل، وطعنهما.

وأظهر الفيديو المهاجم وهو يفاجئ الجنديين من الخلف ويطعنهما عدة طعنات بسكين كان يحمله ثم حاول الهرب.

وبعد تعرض الجنديين للطعن أطلقا النار على المهاجم من سلاح رشاش، واستشهد المهاجم على الفور.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مطلق النار قتل بالرصاص في مكان الحادث، فيما ذكرت الشرطة أن منفذ الهجوم هو من عرب إسرائيل من سكان بلدة نحف.

وأشارت هارتس إلى أن الشرطة ألقت القبض على عدد من أفراد أسرته في مكان الهجوم، وآخرين تم القبض عليهم من منزلهم.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك عن مقتل جندي في عملية الطعن، بينما أصيب الجندي الآخر بجروح خطيرة.

 


إقرأ ايضا

ة

بدولة عربية.. مشعوذ يفضح زبائنه وينشر صورهن

839481-661136167

شاهد.. مفتي دولة إسلامية يحظر النقاب في الأماكن العامة

Capture.PNGل

بايدن يكشف سبب أدائه المحبط في المناظرة مع ترامب

أخبار متعلقة

859626-2002920366

جنرال إسرائيلي يكشف المستور: نحن نُهزم في غزة وبيانات الجيش كاذبة

شذى

حزب الله يفاجئ إسرائيل بنشر صور وإحداثيات مواقع حساسة (فيديو)