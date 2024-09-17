الأربعاء 18 سبتمبر 2024
توقيت مصر 07:44 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سقوط سفاح النساء بالغربية.. عاشر 5 فتيات ثم قطعهن أشـ.ـلاء

شقيق زوجة أحمد فتوح يفجر مفاجأة بشأن دفع الدية لأسرة الضحية

شاهد لحظة انفجار جهاز "البيجر" بأحد قيادات حزب الله

ما لا تعرفه عن جهاز "البيجر" وكيف تم تفجيره في عناصر حزب الله؟

بعد قرار السعودية وتوقعات بهبوط حاد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

رقم خيالي.. فتوح يعرض دية كبيرة على أسرة الضحية للتنازل

مصر تعتذر للسعودية.. ماذا حدث؟

شورت مثير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

قرار عاجل من ولي العهد السعودي بشأن مصر

السنوار: المقاومة بخير وأعددنا أنفسنا لحرب استنزاف طويلة

شاهد لحظة انفجار جهاز "البيجر" بأحد قيادات حزب الله

Capture
ا
الثلاثاء، 17-09-2024 11:30 م

 

وثق مقطع فيديو جديد، لحظة إصابة أحد قيادات حزب الله بانفجار جهاز “البيجر” أثناء قيادته مركبته.

وظهر القيادي والدماء على ملابسه، ويتضح أن الإصابة طالت يد واحدة ومنطقة البطن.

فيما أظهرت صورة أخرى أحد الأشخاص وهو يرقد على الأرض مصاباً بالانفجار، حيث أصيب في وجهه.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد ذكرت أن الأجهزة التي انفجرت كانت من شحنة جديدة تلقاها حزب الله في الأشهر الأخيرة.

من جهة أخرى أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن تفجيرات البيجر أسفرت عن مقتل9  أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب 2750 بينهم 200 حالة حرجة.


إقرأ ايضا

Capture

ما لا تعرفه عن جهاز "البيجر" وكيف تم تفجيره في عناصر حزب الله؟

9bQjO

السنوار: المقاومة بخير وأعددنا أنفسنا لحرب استنزاف طويلة

م

فيديز يهز السعودية.. ماذا فعل رجل مع امرأة داخل محطة وقود؟

أخبار متعلقة

Capture

ما لا تعرفه عن جهاز "البيجر" وكيف تم تفجيره في عناصر حزب الله؟

2362927

"حزب الله": تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلينا وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة