شاهد لحظة انسحاب الجيش اللبناني من الحدود تزامنًا مع اجتياح الاحتلال البري





وثق مقطع فيديو لحظة انسحاب قوات الجيش اللبناني لمسافة 5 كلم من الحدود مع إسرائيل.

وأظهر الفيديو، الدبابات والمدرعات التابعة للجيش اللبناني وهي تتحرك فيما يسمى بإعادة التموضع.

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلامية، أن المدفعية الإسرائيلية توسع نطاق الضربات تجاه الجنوب اللبناني.

كما أعلنت عن تحليق للطيران الحربي فوق الجنوب اللبناني، وسط سماع هدير دبابات في مناطق حدودية بالجنوب اللبناني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء عملية برية مركزة ومحدودة ضد أهداف لحزب الله في المجال القريب من الحدود.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية البرية تهدف لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم، مشيرا: بدأنا قبل ساعات قليلة عملية برية محددة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله.

ولفت: يرافق القوات البرية في الجهد الهجومي ضد حزب الله قوات من سلاح الجو والمدفعية، مبينا: تمت الموافقة على مراحل الحملة البرية في لبنان ويجري تنفيذها وفق قرار المستوى السياسي.

وأشار إلى أن عملية "سهام الشمال" مستمرة بحسب تقييم الوضع بالتزامن مع القتال في غزة وساحات أخرى.