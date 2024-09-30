شاهد لحظة انتشال جثمان حسن نصرالله من تحت الأرض





وثق مقطع فيديو متداول لحظة استخراج جثة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من الحفرة التي تشكلت نتيجة القصف الإسرائيلي على مبنى قيادة الحزب على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأظهر الفيديو جثة حسن نصر الله مغطاة بقماش أبيض أثناء انتشالها من الحفرة، وسط تجمع عدد من الأشخاص حول الموقع.

ويذكر أنه كشف مصدر طبي وآخر أمني أن حالة جثة نصرالله كانت سليمة، ولم تكن بها جروح مباشرة، وأن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار، وذلك و فقًا لوكالة "رويترز".

وكان حزب الله قد أعلن في بيان السبت، استشهاد أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما أكدت إسرائيل اغتياله بساعات.