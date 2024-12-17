شاهد لحظة القبض على المتسبب في تعذيب السوريين بسجن صيدنايا

وثق مقطع فيديو لحظة قبض الثوار على أكبر عنصر مخابرات في فرع الجوية بمدينة اللاذقية السورية.

وأوضح الثوار في الفيديو أن المقبوض عليه يدعى "أبو خالد"، وكان المسؤول عن اعتقال السوريين وإرسالهم إلى سجن صيدنايا.

فيما سأله موثق الفيديو :"الله أكبر عليك يابو خالد شو بيصير فيك؟".

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة إلقاء القبض على اللواء طلال مخلوف أحد أبرز الضباط الشبيحة في صفوف جيش نظام الأسد.

وأظهر الفيديو الثوار وهم يكبلون مخلوف ثم ينهالون عليه بالضرب حتى سالت الدماء من وجهه.

وطلال مخلوف هو ابن شقيقة أنيسة مخلوف زوجة حافظ الأسد، والصديق المقرب لباسل الأسد وبشار، ومن أبرز الشخصيات الموضوعة على لائحة العقوبات الدولية.

جدير بالذكر، أن اللواء (105) ومعظم الضباط التابعين له ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة وحتى لحظة سقوطه.