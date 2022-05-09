الإثنين 09 مايو 2022
توقيت مصر 17:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جديد من المحكمة بشأن دعاء سهيل

سفكوا الدماء وهتكوا أعراضهن.. الإعدام لـ أيمن عبدالمعبود و5 آخرين

شاهد لحظة الاعتداء على وزيرة خارجية ألمانيا

تركيا تعلن اعتقال سائحة عربية بتهمة إهانة أردوغان

بعد حجزه في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين

جدل وضجة بسبب فيديو تقبيل عبدالله الرويشد لـ أحلام في مكان حساس(فيديو)

النيابة تأمر بحبس وإيداع 13 طفلًا تحرشوا بسائحتين في الهرم

وقف الشيخ "الطاروطي" عن القراءة في الإذاعة بعد خطأ "قرآن الفجر"

السعودية تعلن موعد انتهاء تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

أقامت علاقة مع "البواب" داخل الأسانسير وعندما ضبطها الجيران فعلت ما لم يتوقعه أحد

ADS
 

شاهد لحظة الاعتداء على وزيرة خارجية ألمانيا

6278d4864c59b748e05e23da
ت
Native
Teads
الإثنين، 09-05-2022 02:08 م
تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لموقف محرج عندما قام أحد الحاضرين برشقها بالبيض، أثناء حديثها في تجمع انتخابي في مدينة فوبرتال (شمال الراين - وستفاليا).
وذكرت وكالة "د ب أ" نقلا عن متحدث باسم الشرطة، أنه تم تسجيل البيانات الشخصية للمعتدي وفتحت قضية جنائية.
وعند إلقاء البيض على بيربوك، ركض أفراد الأمن إلى المنصة لحماية الوزيرة ومن ثم تابعت حديثها الانتخابي.
وتعرضت الحكومة الفيدرالية لانتقادات من نشطاء السلام وآخرين، بسبب إرسال شحنات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.
في نهاية أبريل الماضي، تعرض وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، روبرت هابيك، لصيحات استهجان خلال كلمة ألقاها في حدث انتخابي في مدينة بيليفيلد (شمال الراين - وستفاليا).
ومن المقرر أن تجرى انتخابات (البرلمان الإقليمي) في 15 مايو بولاية شمال الراين وستفاليا الفيدرالية، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.
 

إقرأ ايضا

1414382-الشرطة-التركية-تعتقل-فتاة

تركيا تعلن اعتقال سائحة عربية بتهمة إهانة أردوغان

8a989a99-9ecc-46e0-954e-a3696b9d4265

بعد حجزه في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين

image

السعودية تعلن موعد انتهاء تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج