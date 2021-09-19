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شاهد.. لحظة اعتقال الاحتلال آخر أسيرين فارين وكشف تفاصيل العملية

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شاهد.. لحظة اعتقال الاحتلال آخر أسيرين فارين وكشف تفاصيل العملية

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الأحد، 19-09-2021 09:02 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد، اعتقال آخر أسيرين من بين 6 آخرين، تمكنوا في 6 سبتمبر الجاري من الفرار من سجن جلبوع، قرب مدينة جنين في الضفة الغربية.
وجرى اعتقال الأسيرين، وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات، خلال عملية دهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بالمنطقة الشرقية من مدينة جنين في الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “خلال عملية مشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي، اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الدفاع في مدينة جنين الأسيرين الأخيرين الذين فروا من سجن جلبوع، وهما على قيد الحياة وتم اقتيادهم للتحقيق”.
فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل العملية الأمنية التي نفذها جيش الاحتلال وقوات خاصة، لاعتقال الأسرى الفلسطينيين، والتي انتهت بإعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن “القوات الكبيرة التي دخلت جنين نفذت علانية عملية خداع للفت الأنظار، بينما في منطقة أخرى داهمت وحدة اليمام الخاصة والشاباك بغطاء عسكري سرا المبنى الذي تحصن فيه الأسيران في شرق جنين”.
وأضافت صحيفة “هارتس” العبرية، إن “جهاز الشاباك كانت لديه معلومات دقيقة عن وجود الأسيرين في المنزل منذ أيام، وعندما تم التأكد من تلك المعلومات تم تنفيذ العملية”.
وفي نفس السياق ذكرت قناة “ريشت كان”، أن “الأسيرين كانا في منزل واحد في جنين وتم اعتقالهما بدون أي مقاومة ولم تكن بحوزتهما أي أسلحة”.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنه “كان هناك اعتقاد أن الأمر قد يستغرق بضع أشهر، وأن هروب الأسيرين إلى جنين سيكون أكثر تعقيدا، لكن عملية مشتركة للجيش والشاباك والشرطة بمعلومات دقيقة للغاية أنهت العملية”.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق ونشر بطاريات القبة الحديدية وتم وضعها في حالة تأهب خوفا من صواريخ قد تطلقها حركة الجهاد الإسلامي بعد اعتقال الأسيرين في جنين.
وضع الجيش الإسرائيلي منظومات “القبة الحديدية” في منطقة غلاف غزة في حالة تأهب تحسبا لهجمات صاروخية محتملة من القطاع بعد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.

 

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